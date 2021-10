"Têm dinheiro e pensam que vão comprar Messi, Mbappé e Neymar. Não é assim"

A opinião de Mivah Richards, um antigo defesa do Manchester City.

A ambição dos adeptos do Newcastle subiu em flecha com a entrada de novos proprietários no clube e dinheiro fresco que os fazem sonhar com contratações de luxo nos próximos mercados. Mas em Inglaterra vão surgindo avisos que de as coisas podem muito bem não funcionar conforme previsto. É o exemplo de Micah Ricards, antigo defesa que viveu de bem perto a ascensão do Manchester City.

"Alan (Shearer) personifica todos os adeptos do Newcastle neste momento. A sensação de alívio, a capacidade de sonhar novamente, foi tudo desbloqueado por este novo investimento da Arábia Saudita. A paisagem mudou. No entanto, não pensem que não enfrentam problemas. O primeiro desafio é ganhar credibilidade. Tenho a certeza de que há muitos adeptos que acreditam que, por terem agora dinheiro para comprar Messi, Mbappé e Neymar, vão comprá-los. Não funciona assim, longe disso", garantiu, na coluna de opinião que assina no "Daily Mail".

"Tomemos o Everton como exemplo. Gastaram mais de 500 milhões de libras em jogadores (com um gasto líquido de mais de 210 milhões de libras), tentando entrar nos quatro primeiros com o proprietário Farhad Moshiri, mas os maiores nomes que conseguiram continuam a ser Wayne Rooney e James Rodríguez", comparou, falando depois do exemplo do City.

"É por isso que Robinho foi tão crucial para o Manchester City em 2008. Ele não foi a melhor contratação da era Abu Dhabi vendo o que fez em campo, embora eu esteja convencido de que as coisas teriam sido diferentes se ele tivesse chegado um pouco mais tarde. De repente, conseguimos trazer pessoas como Nigel de Jong e 12 meses depois conseguimos Carlos Tevez e Patrick Vieira, nomes que normalmente não estariam no nosso mercado. Pode-se falar de dinheiro, mas só isso não convencerá um jogador a mudar-se", vincou.