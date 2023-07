Pennant segue as pisadas de Alli: "Tinha vergonha de contar a minha história"

Antigo extremo, hoje com 40 anos, revela história traumática. Foi abandonado pela mãe aos três anos

Jermaine Pennant, antigo jogador de Liverpool e Arsenal, um dia depois da entrevista tocante de Dele Alli a Gary Neville, veio a público contar a sua história de vida, marcada, também, por alguns episódios traumáticos.

"Tinha vergonha de contar a minha história, aquilo por que passei, de onde vim e o que vi. Fui abandonado pela minha mãe quando tinha três anos, o meu pai ficava comigo nos fins de semana, e, depois, quando me levava de volta, a minha mãe nunca estava lá. O meu pai criou-me da melhor maneira que sabia até aos seis ou sete anos, e, depois, negligenciou-me. Por isso, ia sozinho para a escola e fazia o meu próprio jantar", afirmou, em conversa com a rádio TalkSport.

O antigo extremo, que terminou a carreira há cinco anos, revelou ainda que, tal como Alli, viveu rodeado pela droga.

"Depois, o meu pai meteu-se nas drogas, as pessoas entravam e saíam de casa, eu diria que ele era um toxicodependente. Por isso, não tinha mãe, não tinha pai, estava rodeado de drogas, armas e crime", explicou.

Pennant, que deu os primeiros passos no Arsenal, mas que se destacou mais no Liverpool, recordou a passagem por Anfield e como a mesma ficou marcada por alguma tristeza.

"Quando assinei pelo Liverpool, no meu segundo ano, falei com o meu agente. Obviamente, como adepto do Liverpool desde miúdo, era um sonho tornado realidade. Mas tive uma conversa em que disse: "Não sei porque é que estou infeliz, não percebo", atirou.