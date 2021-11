Penálti que deu triunfo ao Barcelona sobre o Espanhol gera polémica: "Assalto à mão armada"

Espanhol teceu duras críticas à arbitragem do encontro frente ao Barcelona.

O Barcelona recebeu e venceu no sábado o dérbi com o Espanhol por 1-0, com um golo de penálti. O lance que originou essa mesma grande penalidade está envolto em polémica, com os forasteiros a tecerem duras críticas à arbitragem.

"O Espanhol merece respeito, os jogadores e os adeptos merecem respeito. É isso que posso dizer, é o sentimento que temos neste momento", afirmou o diretor desportivo Francisco Joaquín Pérez Rufete, à Movistar.

O capitão David López também foi bastante crítico, recuando no tempo para dar alguns exemplos em que considera que o Espanhol foi prejudicado ante o Barcelona.

"Ao final, a história repete-se. Busquets põe-me o dedo no olho e não é penálti, Xavi desmaia à frente de Baena e é penálti, e eu poderia ir mais atrás: a mão de Messi... Estamos chateados porque o nosso clube e os nossos adeptos merecem muito mais respeito e não podemos ficar calados. Temos de o dizer e ser honestos", disse.

"Lamentável. Assalto à mão armada! Para que raio serve o VAR?", atirou, por seu lado, Javi Chica, treinador dos escalões de formação do Espanhol, nas redes sociais.