Penálti de Rúben Neves retira Wolverhampton da zona de despromoção

Os Wolves somaram o segundo triunfo na Premier League na receção ao Nottingham Forest.

O Wolverhampton, com José Sá, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes e Daniel Podence a titulares e Nélson Semedo a suplente utilizado (85'), venceu este sábado por 1-0 na receção ao Nottingham Forest, um resultado que lhe valeu a saída, ainda que provisória, da zona de despromoção da Premier League.

O golo da vitória chegou aos 56 minutos, quando Rúben Neves foi chamado à conversão de uma grande penalidade. Aos 79 minutos, o Forest, que ocupa a última posição da tabela classificativa, também dispõs de um penálti, mas José Sá defendeu a cobrança de Brennan Johnson.

Com a vitória na nona jornada da Premier League, a segunda até ao momento, o Wolverhampton saiu à condição dos lugares de despromoção, passando a ocupar o primeiro lugar acima da linha de água (17.º), com nove pontos. Já o Nottingham Forest continua numa situação drástica - último lugar, com apenas cinco.