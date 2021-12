Penálti de Ronaldo carimba segunda vitória seguida de Rangnick

Cristiano Ronaldo, no Norwich-Manchester United

Triunfo por 0-1 diante do Norwich. Três portugueses voltaram a ser titulares, mas foi De Gea que brilhou mais

Foi com uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo que o Manchester United venceu pela segunda jornada consecutiva, na segunda vitória, também, de Rangnick. Diante do Norwich, 0-1 bastou para a conquista dos três pontos.

Depois de uma primeira parte sem golos, os red devils inauguraram o marcador apenas a 15 minutos do final, já depois de De Gea salvar com duas grandes defesas. Na conversão de uma grande penalidade que o próprio sofreu, Cristiano Ronaldo ofereceu o segundo triunfo consecutivo ao novo treinador do United.

Com este resultado, o United ultrapassou Tottenham e Arsenal, alcançando ainda de forma provisória o West Ham no quarto lugar da Premier League.