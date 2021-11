Penálti de Raphinha na compensação dá vitória ao Leeds

Redação com Lusa

Triunfo por 1-0, diante do Crystal Palace de Patrick Vieira. Newcastle e Norwich empataram

O lanterna-vermelha Newcastle continua sem vencer na Premier League, ao fim de 14 jornadas, após empatar hoje diante do Norwich (1-1), enquanto o Leeds regressou aos triunfos ante o Crystal Palace (1-0).

Em St. James' Park, os "magpies" ficaram condicionados logo a abrir o encontro inaugural da ronda, quando o central Ciaran Clark, aos nove minutos, recebeu ordem de expulsão, depois de travar o avançado Teemu Pukki, que seguia isolado para a baliza.

Os anfitriões aguentaram o "nulo" até ao intervalo e, de forma algo inesperada, até passaram para a frente do marcador, face a um golo de Callum Wilson (61), na transformação de uma grande penalidade, que parecia ser suficiente para assegurar o primeiro triunfo, não fosse Pukki anotar, aos 79, o tento da igualdade final.

A equipa liderada por Eddie Howe, com apenas sete pontos, fruto de sete empates, continua sozinha na cauda de uma classificação liderada pelo Chelsea (30 pontos), enquanto os "canaries" seguem igualmente em zona perigosa, no 18.º lugar, com 10.

Um golo do brasileiro Raphinha, antigo jogador de Sporting e Vitória de Guimarães, apontado aos 90+3 minutos, foi o suficiente para o Leeds United voltar aos bons resultados quatro jogos depois.

Com este triunfo, os "peacocks" ocupam agora a 15.º posição, com 15 pontos, menos um do que os "eagles" (12.º).