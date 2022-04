Penálti de Lewandowski dá vitória sofrida ao Bayern

Redação com Lusa

Poucos dias depois de perder na visita ao Villarreal (1-0), na primeira mão dos quartos-de-final da "Champions", o campeão alemão teve uma tarde pouco conseguida na Allianz Arena, em Munique, onde sofreu muito para garantir os três pontos

O líder Bayern Munique "arrancou" hoje um triunfo a "ferros" na receção ao Augsburgo (1-0), na Bundesliga, graças a uma grande penalidade apontada pelo goleador Lewandowski, que deu aos bávaros a vitória, aos 82 minutos.

Apenas um braço imprudente de um jogador do Augsburgo e o recurso ao videoárbitro, apesar da contestação dos jogadores visitantes, permitiram o desbloquear do resultado, através da marca dos 11 metros.

O avançado internacional polaco e melhor goleador da 'Bundesliga' (32 golos), Robert Lewandowski, não desperdiçou e fez o único golo, aos 82 minutos, recolocando a equipa com uma diferença de nove pontos à frente do Borussia Dortmund.

O Augsburgo (14.º) acabou penalizado na tentativa de sair de Munique com pelo menos um ponto, quando a equipa está apenas seis pontos acima da zona de "perigo", do "play-off" de manutenção (16.º) e do primeiro lugar de descida direta (17.º).

Nessa luta, o Arminia Bielefeld (16.º) saiu "esmagado" na visita ao Wolsburgo (13.º), com a formação da casa a golear nesta 29.ª ronda da Liga alemã por 4-0, com um "bis" de Nmecha (11 e 38 minutos) e golos de Arnold (48) e Max Kruse (53).

O Bielefeld, que teve o português Guilherme Ramos no banco, saiu de Wolfsburgo "fragilizado" com as lesões de Andrés Andrade e Cedric Brunner, este após um violento choque de cabeça, que o conduziu ao hospital.

O clube disse mais tarde que o jogador recuperou a consciência e foi conduzido ao hospital.

Igualmente em lugar de perigo, o Greuther Furth, 18.º e último classificado na 'Bundesliga', agravou a sua situação após mais uma jornada, ao perder na receção ao Borussia Moenchengladbach (2-0), estando a 11 pontos do primeiro lugar a salvo.

Também hoje, o Colónia recuperou de uma desvantagem em casa de dois golos diante do Mainz, para resgatar um triunfo (3-2), que o deixa à porta da zona europeia, cujo último lugar é ocupado pelo Hoffenheim (sexto), com mais um ponto.

De olho nos lugares europeus está ainda o Union Berlin, oitavo, que ainda hoje visita o Hertha, 17.º, num dérbi da capital.

Bayer Leverkusen (terceiro), que visita o Bochum (12.º), Leipzig (quarto), que recebe o Hoffenheim (sexto), e Friburgo (quinto), que visita o Eintracht Frankfurt (nono), entram em campo apenas no domingo.