Penálti dá triunfo ao Bétis, que continua no trio de quartos classificados

Triunfo por 1-0 na visita ao Getafe.

Com um golo penálti de Borja Iglesias, aos 85 minutos, o Bétis arrancou este sábado um difícil triunfo por 1-0 na visita ao Getafe, mantendo-se no trio de quartos classificados da Liga espanhola, com Atlético Madrid e Villarreal.

Num desafio muito igualado, a diferença esteve mesmo no castigo máximo que permitiu aos andaluzes do guarda-redes português Rui Silva e do médio William Carvalho amealhar os três pontos.

O aflito Getafe, do defesa Domingos Duarte, somou novo desaire em casa e é 17.º com os mesmos 17 pontos de Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, e Valladolid, que ainda não jogaram.

Antes, o Sevilha conseguiu o terceiro triunfo consecutivo em casa e com isso ascendeu a 13.º, à custa do lanterna-vermelha Elche, que perdeu por 3-0 e jogou reduzido a 10 a partir dos 41 minutos, por vermelho a Pedro Bigas, quando o jogo estava ainda 1-0.

Ao princípio da tarde, o Barcelona impôs-se no terreno do Girona, por 1-0, com um golo solitário de Pedri, solidificando o seu comando na prova.

Na Catalunha, o internacional espanhol marcou o único golo da partida aos 61 minutos, numa boa jogada coletiva que Pedri se limitou a encostar, solto de marcação, ao segundo poste, depois de um passe de Jordi Alba.

Com este resultado, o Barcelona reforça a liderança do campeonato com 47 pontos, mais seis do que o Real Madrid, que joga no domingo em casa frente à Real Sociedad, que é o atual terceiro classificado, com 38.