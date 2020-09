Penálti aos 90+7 minutos impede vitória do Tottenham

A equipa liderada por José Mourinho empatou com o ​​​​​​​Newscastle.

Uma grande penalidade sofrida aos 90+7 minutos impediu este domingo o Tottenham de vencer o Newcastle, levando a equipa treinada pelo português José Mourinho a ceder um empate 1-1 na terceira jornada da Liga inglesa.

Em Londres, ainda sem o reforço Gareth Bale à disposição, os spurs colocaram-se em vantagem aos 25 minutos, por intermédio do brasileiro Lucas Moura, precisamente um dos concorrentes do galês na luta por um lugar no onze.

Quando tudo se encaminhava para que a equipa de Mourinho somasse a segunda vitória seguida na Premier League, o árbitro Peter Bankes foi alertado pelo vídeo-árbitro para uma infração de Eric Dier dentro da área do Tottenham e acabou por assinalar a grande penalidade com que Callum Wilson selou o empate, aos 90+7 minutos.

Com este resultado, o Tottenham segue, provisoriamente, no sétimo lugar, com quatro pontos, enquanto o Newcastle é nono, com os mesmos quatro.

O Leeds, que tinha batido o Fulham na ronda anterior (4-3), somou a segunda vitória seguida, na visita ao Sheffield United, e novamente pela margem mínima (1-0), graças ao golo tardio do avançado Patrick Bamford, aos 88 minutos.

Os whites, que contaram com o internacional português Hélder Costa entre os titulares, ocupam o sétimo lugar, com seis pontos, enquanto o Sheffield United é o último colocado, depois de ter averbado a terceira derrota no mesmo número de jornadas.

Ainda este domingo, Manchester City e Leicester defrontam-se a partir das 16h30, antes de o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, visitar o West Ham, às 19:00.