Penálti ao cair do pano evita derrota do Athletic Bilbau

O sonho europeu esmoreceu ligeiramente no Athletic Bilbau com empate (1-1) em casa do Maiorca

O Barcelona lidera o campeonato com 79 pontos, mais 11 do que o segundo colocado, o Real Madrid

O sonho europeu esmoreceu ligeiramente no Athletic Bilbau com empate (1-1) em casa do Maiorca. O médio sul-coreano Lee Kang-In colocou os anfitriões na frente aos 58 minutos, contudo o Athletic Bilbau ainda resgatou um ponto, graças a um penálti convertido por Iñaki Williams, aos 90+6.

Os bascos desaproveitaram a derrota do Bétis em Barcelona e atrasaram-se na luta por uma qualificação europeia, ocupando a sétima posição, com 47 pontos, a dois dos béticos, enquanto o Maiorca é 12.º, com 41.

O Barcelona lidera o campeonato com 79 pontos, mais 11 do que o segundo colocado, o Real Madrid (68), que, por seu lado, tem dois de vantagem sobre o Atlético de Madrid (66), terceiro.