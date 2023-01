Pelo segundo jogo consecutivo, Reyna marca o golo da vitória ao Dortmund

Avançado ligado à saída de Gregg Berhalter, selecionador dos EUA, deu a vitória ao Dortmund pelo segundo jogo consecutivo.

Na berlinda por um caso que tem dado muito que falar nos Estados Unidos, Giovanni Reyna parece ter renascido após um Mundial para esquecer: revoltados por não verem o filho a jogar, os seus pais trouxeram à tona um episódio de violência doméstica em 1991 que afastou o selecionador Gregg Berhalter do cargo. Na passada jornada, o extremo marcou o golo da vitória do Dortmund sobre o Augsburgo (4-3) e, esta quinta-feira , repetiu o feito ao sentenciar a reviravolta sobre o Mainz (2-1), aos 90"+3".

Com estes três pontos, a equipa de Raphael Guerreiro (titular) igualou o Frankfurt, que empatou com o Friburgo (1-1), no quarto lugar.

O grande vencedor da ronda foi o Union Berlim, que saltou para o segundo lugar, a três pontos do líder Bayern, graças a um triunfo na casa do Werder Bremen (2-1).