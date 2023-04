"Pelo amor que tem ao futebol, deveria regressar ao Barcelona. Não podem assobiar Messi"

Declarações da lenda francesa, Thierry Henry, após a derrota do PSG no domingo frente ao Lyon.

Em declarações à Amazon Prime, Thierry Henry considerou embaraçoso ouvir assobios dos adeptos parisienses a Messi, após a derrota do PSG no domingo frente ao Lyon.

"Foi embaraçoso. Não podem assobiar um dos melhores jogadores da equipa. Messi tem 13 golos e 13 assistências esta temporada", afirmou o antigo internacional francês.

Sobre o futuro do craque argentino, Henry gostava que Messi "terminasse a carreira no Barcelona": "Pessoalmente, gostava que terminasse a carreira em Barcelona. Mas, não faço ideia do que irá fazer. Deixou o Barcelona daquela forma, após tudo o que fez. Pelo amor que tem ao futebol, ele deveria regressar".