Pelé vai ser sepultado no cemitério mais alto do mundo

Lenda do futebol terá Memorial Necrópole Ecuménica como última morada. Desde 1991 que o espaço pertence ao livre de recordes do Guiness

Já se conhece o cemitério onde Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé, irá ser sepultado. De acordo com informações da imprensa internacional, o rei do futebol mundial terá Memorial Necrópole Ecuménica como última morada.

Desde 1991 que o espaço faz parte dos livros dos recordes do Guiness, sendo o cemitério vertical mais alto do planeta. O espaço, diga-se, tem vista para o estádio Vila Belmiro, a casa do Santos, clube da vida do Rei.

O astro brasileiro já tinha comunicado que queria ser sepultado no referido espaço, justificando a escolha com "a paz espiritual e tranquilidade" que estão associadas ao local.