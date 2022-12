Pelé tranquiliza os fãs: "Estou forte e com esperança"

Pelé diz que está forte e com muita esperança na recuperação. E ver o Brasil no Mundial'2022 também lhe dá muita força, assume.

Internado desde a semana passada em São Paulo, onde foi sujeito a uma cirurgia devido a um tumor no cólon, Pelé apresenta um "estado de saúde estável e de reação aos tratamentos a uma infeção respiratória", segundo comunicado do hospital.

O astro brasileiro quis também sossegar os seus fãs com uma mensagem publicada no Instagram na noite deste sábado: "Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo o meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipa médica e de enfermagem, por todo o zelo que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vós, vindas do mundo inteiro, mantêm-me cheio de energias. E assistir ao Brasil no Campeonato do Mundo também! Muito obrigado por tudo."