Pelé tem tumores no intestino, fígado e o início de um nos pulmões

Pelé foi diagnosticado com cancro do cólon em setembro de 2021 e recentemente regressou ao hospital para dar continuidade aos tratamentos de quimioterapia, informou a ESPN.

De acordo com as mesmas informações, "o procedimento serviu para confirmar a localização exata e determinar a extensão do cancro no corpo, verificando se a doença se espalhou mais ou não".

Segundo a ESPN, a lenda do futebol mundial tem "um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão", sendo que "o que mais preocupa os médicos é o do fígado, por não poder ser retirado em cirurgia".

Devido à sua fragilizada situação, o brasileiro continua a ser monitorizado de perto e realiza quimioterapia para evitar que os tumores se espalhem pelo corpo.

"Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente recebeu alta nesta quinta-feira (20) e está com condições clínicas estáveis", pode ler-se em nota assinada pelos médicos do Hospital Albert Einstein.