Pelé pede fim da guerra a Putin: "Conflito perverso e injustificável"

Lenda brasileira publicou uma mensagem dirigida ao presidente russo antes do Escócia-Ucrânia

Pelé, na véspera da vitória da Ucrânia sobre a Escócia (3-1), nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial do Catar, publicou nas redes sociais uma carta dirigida a Vladimir Putin, em que pede o fim da invasão russa.

"Hoje a Ucrânia tenta esquecer, ao menos por 90 minutos, a tragédia que ainda acontece no seu país. Competir por uma vaga no Mundial já é uma tarefa difícil. E torna-se quase impossível com tantas vidas em jogo", começou por dizer.

A lenda canarinha, de 81 anos, pediu ao chefe de Estado russo o fim de "um conflito perverso, injustificável" e que "não traz nada além de dor, medo, terror e angústia", salientando que "não existem argumentos que justifiquem a violência".

Pelé recordou ainda a última vez que se encontrou em pessoa com Putin, em 2017: "Quando nos conhecemos no passado e trocámos um grande sorriso acompanhado de um longo aperto de mão, era inimaginável que poderíamos um dia estar tão afastados quanto estamos hoje".

A mensagem de Pelé a Putin na íntegra: