Pelé nega ter alterado biografia do Instagram após ser ultrapassado por Ronaldo

Suposta alteração no Instagram de Pelé dá que falar

O antigo futebolista brasileiro diz que o texto escrito na sua biografia do Instagram foi sempre o mesmo.

Depois de Cristiano Ronaldo ter alcançado os 758 golos na carreira, mais um do que Pelé, a ESPN escreveu que o antigo jogador brasileiro teria alterado a biografia do seu Instagram pessoal, onde diz que é "o melhor marcador de todos os tempos" com 1283.

O brasileiro procurou agora defender-se ao dizer que não alterou o que está escrito na biografia daquela rede social. "Fui acusado por parte da imprensa de ter mudado a bio do meu Instagram, para ofuscar essas grandes estrelas que estão a quebrar os meus recordes. O texto da bio sempre foi o mesmo, desde que entrei na plataforma. Nada disso deveria distrair-nos das suas conquistas incríveis", escreveu Pelé no Twitter.

Recorde-se que os 1283 golos que Pelé reclama foram marcados em jogos de caráter amigável ou em digressões, assim como os que marcou no exército, não contabilizados a título oficial... Os 757 dizem respeito aos golos que Pelé apontou ao serviço de Santos, New York Cosmos e seleção do Brasil.