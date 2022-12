Pelé morreu. Tinha 82 anos

Pelé morreu esta quinta-feira. Estava hospitalizado

Pelé morreu esta quinta-feira. Tinha 82 anos.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu, aos 82 anos, informou o seu agente, Joe Fraga.

Tricampeão mundial com o Brasil, no século XX, Pelé estava internado há um mês - desde 29 de novembro - para tratamento de um cancro no cólon.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro, estádio do Santos, nos últimos dias para receber a vigília.