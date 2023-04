Pelé já está no dicionário: "que não pode ser igualado, excepcional, incomparável..."

Depois de uma petição para o nome do falecido astro brasileiro entrar no dicionário, este foi finalmente incluído como um verbete

Pelé já está oficialmente no dicionário brasileiro de português Michaelis.

O nome do "rei" do futebol, que faleceu no final de 2022, entrou já na edição online como um verbete e em breve entrará na edição impressa.

Tudo começou com uma petição que alcançou 127 mil assinaturas e que procura incluir o Pelé no dicionário como sinónimo de excecional e incomparável, o melhor em qualquer área.

Eis a entrada no dicionário: "pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Exemplos: Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina."