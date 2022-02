Pelé: "Estão a dizer por aí que não estou bem. Vocês não acham que estou bonitão?"

Pelé, lenda do futebol mundial

Lenda do futebol mundial, Pelé está a lutar contra um cancro do cólon e as notícias sobre o seu estado de saúde vão-se multiplicando.

Pelé, a lutar contra um cancro do cólon, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para responder aos rumores, surgidos no Brasil, de que teria falecido.

A lenda do futebol utilizou alguma ironia e boa disposição para reagir às notícias.

"Meus amigos, sei que há gente a procurar notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje tirei o dia para cuidar do meu visual!", começou por escrever.

"Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido a minha cabeleireira favorita. Estão a dizer por aí que eu não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão?", concluiu assim o antigo jogador brasileiro.