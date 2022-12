"Pelé está bem, não está a dizer adeus, estamos fartos de receber os pêsames"

As filhas de Pelé, Flávia e Kelly, e o neto Arthur, falaram à televisão brasileira sobre o estado de saúde do antigo jogador

As filhas de Pelé, Flávia e Kelly Arantes do Nascimento, e o neto Arthur, falaram à televisão brasileira para tranquilizar os fãs do antigo craque, informando que este está bem e mostrando-se até fartas das mensagens que recebem como se estivesse à beira da morte. A preocupação com a sua hospitalização com infeção pulmonar foi geral e as mensagens de apoio sucedem-se, como por exemplo dos jogadores durante o Brasil-Coreia do Sul, tal como nas bancadas.

"Estamos cansados de receber os pêsames. Não aguento mais. Ele está num quarto normal, não está em risco. Está velhinho, está doente, mas está em tratamento. Não está a dizer adeus no hospital. Está vacinado, mas por causa do medicamento do cancro de cólon está fragilizado e apanhou infeção no pulmão. Está tudo dando certo. Vão ajustar os medicamentos, não teve remisão total. Mas não está em estado terminal", disseram as filhas.

Já o neto, abordou as conversas que tem com o avô, no hospital, sobre futebol: "Agora fala de tática comigo, diz 'na minha época o volante não recuava para buscar jogo' e eu digo que o futebol mudou. Fico muito emocionado. Penso como o meu avô começou e construiu isto, ele ganhou os três primeiros [mundiais]. O Brasil vai ganhar, está forte."

Leia também Jogos em Direto DIRETO | Marrocos-Espanha Marrocos-Espanha, sétimo jogo dos oitavos de final do Mundial'2022, começa às 15h00