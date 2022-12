Pelé e o cacifo fechado num mistério que pode ter os dias contados

Fez o último jogo pelo Santos em 1974 e, desde aí, que o seu cacifo na Vila Belmiro não é aberto.

No dia 2 de outubro de 1974, Pelé pendurou as chuteiras no que toca ao Santos após um duelo entre o clube brasileiro e a Ponte Preta e, desde aí, que o seu cacifo na Vila Belmiro não é aberto.

Este permaneceu intocável por entre as várias remodelações do balneário e o seu conteúdo permanece desconhecido, pois Pelé guardou a chave para si.

A Imprensa brasileira especula que este possa ser aberto no dia do velório, que está marcado para a próxima segunda-feira.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).