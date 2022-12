Pelé chegou a estar perto de um PSG recém-nascido com contrato milionário

Imprensa francesa lembrou proposta no ano de 1971, pouco depois do terceiro título de campeão do Mundo do Rei.

Figura histórica do futebol mundial, Pelé passou toda a sua carreira sem jogar no Velho Continente. O Santos e o New York Cosmos foram os únicos clubes do Rei, mas a história podia ter sido bem diferente.

Como trata de recordar o Le Parisien, o PSG, em 1971, com apenas um ano de existência, tratou de aproveitar as dificuldades financeiras do Santos para acenar com um contrato milionário a Pelé. Eram oferecidos nove milhões de euros ao clube brasileiro e mais de um milhão ao jogador, valores calculados tendo em conta a atualidade.

Pelé, que tinha acabado de conquistar o terceiro título de campeão do Mundo, acabou por ficar no Santos, que negociou com os Estados Unidos uma tour pela América do Norte no sentido de saldar algumas das dívidas, sempre com a condição do craque brasileiro jogar.