Pedro Martins quer regresso de herói ao Olympiacos

Mitroglou, avançado ex-Benfica e agora no Marselha de Villas-Boas, é desejado pelo clube grego

O Olympiacos de Pedro Martins quer um avançado no próximo mercado de transferências e Mitroglou está a ser equacionado. O jogador de 32 anos que se incompatibilizou com André Villlas-Boas no Marselha, como o próprio reconheceu no fecho do mercado de transferências de verão, deverá sair em janeiro de França e a Grécia pode ser hipótese.

Apesar de tanto clubes do Médio Oriente e da China acenarem com propostas tentadoras a nível financeiro, o clube de Pedro Martins pondera reconquistar um herói do Pireu: Mitroglou ganhou seis ligas pelo clube e marcou 79 golos em 182 encontros pelos atenienses.

Os dois clubes ainda não terão conversado, mas tanto a Imprensa francesa como a grega apontam a que o negócio possa ser facilitado pelo facto de o Marselha se querer livrar do salário do ex-jogador do Benfica.