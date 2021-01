Pedro Martins prepara-se para receber reforço de peso no Olympiacos

Sokratis Paspatathopoulos está muito perto de assinar pelos campeões gregos.

O Olympiacos, clube orientado por Pedro Martins e que conta com vários jogadores portugueses nas fileiras, está muito próximo de assegurar um reforço de vutlo para o sector defensivo.

Trata-se de Sokratis Paspatathopoulos, central de 31 anos que acertou recentemente a rescisão de contrato com o Arsenal. De acordo com a imprensa grega, o internacional helénico prepara-se para voltar a "casa" e poderá mesmo formar dupla com Rúben Semedo no eixo recuado do clube do Pireu.

Sokratis formou-se no AEK Atenas e de lá saiu em 2008, ano em que assinou pelo Génova. Seguiram-se passagens por Milan, Werder Bremen, Dortmund e Arsenal, que representou durante as últimas três épocas.

O Olympiacos terá levado a melhor sobre a concorrência dos italianos do Génova, interessados no regresso do defesa, e da Lázio.