Pedro Martins de olho em promessa do Real Madrid e com negócio quase fechado

Diby Keita tem 18 anos e alinha como extremo.

O jornal espanhol "As" informa esta quinta-feira que o Olympiacos está muito perto de garantir Diby Keita. Trata-se de um extremo de 18 anos que evolui nos escalões de formação do Real Madrid, onde está desde 2016, oriundo do Rayo Vallecano.

A publicação escreve que as negociações estão avançadas e a conclusão do negócio irá permitir a Pedro Martins, treinador do conjunto grego, contar com uma jovem promessa que se pode valorizar nas próximas temporadas.

No Olympiacos, recorde-se, jogam os portugueses Rúben Semedo e Rony Lopes.