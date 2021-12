Pedro Delgado e Jadson a um passo do título na China

O ex-avançado do Sporting e o ex-central do Portimonense atuam no Shandong, que comanda o campeonato com dez pontos de avanço a quatro jornadas do final

O avançado Pedro Delgado, ex-Sporting, e o central Jadson, ex-Portimonense, estão a um pequeno de se sagrarem campeões da China, já que o seu clube, o Shandong, tem dez pontos de avanço sobre o segundo classificado quando faltam disputar apenas quatro jornadas.

As exibições da dupla têm convencido tudo e todos: Delgado continua a marcar golos e ainda na última jornada deu início à reviravolta e posterior vitória (2-1), enquanto Jadson, que nesta partida foi considerado o homem do jogo, vinha de uma série de três golos em quatro jogos. Para um central... nada mau.

Acresce que o Shandong vai também disputar a final da Taça da China, pelo que Delgado - internacional português nas camadas jovens - e Jadson aspiram à dobradinha. No caso do defesa brasileiro, a época pode ficar ainda mais memorável, uma vez que iniciou a temporada no Wuhan Three, que conquistou o título da II Divisão. Ou seja, o ex-capitão do Portimonense, em época de estreia no futebol chinês, tudo o indica, pode festejar dois títulos, não admirando por isso que o Shandong tendo anunciado que quer exercer o direito de opção para ficar em definitivo com Jadson.