Pedro castigado pelo Flamengo depois da agressão de que foi alvo

Avançado foi suspenso por um jogo e falha encontro da Libertadores.

Há um novo capítulo no episódio em torno de Pedro, avançado do Flamengo agredido com um soco pelo preparador físico Pablo Fernández, que já deixou o cargo, após a vitória da equipa frente ao Atlético Mineiro (2-1), na 17.ª jornada do Brasileirão.

Segundo escreve o Globoesporte, o internacional brasileiro foi suspenso por um encontro e terá de pagar uma multa equivalente a cinco por cento do salário que aufere, por ter deixado de aquecer no referido jogo do campeonato. A registar ainda uma advertência por faltar ao treino.

Deste modo, Pedro não irá ser opção para o Flamengo na receção ao Olimpia, na madrugada de sexta-feira (01h00), jogo da primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.

Após a agressão, Pedro prestou queixa na polícia, recebendo apoio dos colegas de equipa, com o preparador argentino a ter pedido desculpa pelo sucedido.