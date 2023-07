Pedro, agredido pelo preparador físico, pode ser punido pelo Flamengo

Preparador físico, recorde-se, já foi despedido

O Flamengo despediu na noite de domingo o preparador físico Pablo Fernández, que agrediu o avançado Pedro com um soco após a vitória da equipa frente ao Atlético Mineiro (2-1), na 17.ª jornada do Brasileirão.

No entanto, de acordo com o UOL Esporte, o "Mengão" também estará a ponderar punir o avançado, por indisciplina, uma vez que o jogador recusou-se a aquecer, o que terá levado à agressão do preparador físico, entretanto despedido.

Segundo as mesmas informações Pedro, que tem sido suplente, mas que deverá jogar no próximo jogo do Brasileirão, uma vez que Gabigol está suspenso, devido a ter visto o terceiro cartão amarelo, deverá ser multado pelo clube.

No domingo, o Globoesporte avançou que, além do despedimento de Pablo Fernández, a direção do Flamengo iria reunir-se com o treinador Jorge Sampaoli, com vista à discussão do seu futuro.

Após a agressão, Pedro prestou queixa na polícia, recebendo apoio dos colegas de equipa, com o preparador argentino a ter pedido desculpa pelo sucedido.

O restante plantel do Flamengo recusou-se a treinar enquanto este despedimento não fosse decidido, com a imprensa brasileira a referir que o seu objetivo passa pela saída de toda a equipa técnica, cenário que poderá vir a acontecer.