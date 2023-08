Pedri traça objetivo no Barcelona: "Xavi disse que tenho de cumprir este ano"

Jovem médio garantiu que pretende passar muitos anos no gigante catalão e que "muitas coisas" teriam de acontecer para que contemplasse uma saída.

Pedri, jovem médio do Barcelona, garantiu esta quarta-feira que pretende cumprir muitos anos no gigante catalão, dizendo que uma saída do clube é um cenário "muito improvável" num futuro próximo.

"Não estou dependente das ofertas que me chegam. Os meus representantes é que as recebem eu digo-lhes que, se querem ouvi-las, que o façam. Eu estou centrado em treinar, jogar e desfrutar. Mas têm de acontecer muitas coisas para que eu saia deste clube. Teria que estar muito mal e vejo isso como muito improvável. O Barça é o clube dos meus sonhos e quero ficar por muitos anos", assumiu, em entrevista ao jornal La Vanguardia.

Guardando elogios para os reforços contratados pelos catalães neste mercado, o médio espanhol, de 20 anos, revelou ainda que tem um objetivo traçado para a próxima temporada, depois de não o ter conseguido cumprir na anterior, que fechou com sete golos e uma assistência em 35 jogos.

"No ano passado, tinha de chegar aos dez golos e dez assistências. Não o consegui. Quando voltei das férias, Xavi disse-me que este ano tenho de cumprir com essa marca", concluiu.