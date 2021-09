Pedri estará disposto a renovar o contrato nas condições definidas pelo Barcelona

Médio de 18 anos está feliz no Barça e deverá aumentar vínculo com o clube catalão.

Uma das joias do Barcelona, Pedri deverá ter um novo contrato com o clube. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o jogador de apenas 18 anos está feliz no clube e estará disposto a aceitar uma a nova proposta, dentro da nova realidade económica da equipa espanhola.

O Barcelona não tem intenção de cumprir os dois anos facultativos do contrato de Pedri, porque entende que a realidade da sua projeção profissional e as suas condições económicas são muito diferentes de quando assinou pelo clube aos 16 anos e, por isso, pretende fazer um novo contrato. O Mundo Deportivo assegura que o jogador também está predisposto a aceitar a nova proposta para seguir no clube.

O Barcelona trabalha, então, para fazer um novo contrato, não apenas com Pedri, mas também com outro jovem, Ansu Fati. Ambos estão sujeitos ao contrato de três temporadas mais duas opcionais, que podem ser executadas unilateralmente no Camp Nou mediante o pagamento de uma determinada quantia. Apesar disso, o Barcelona quer um novo contrato para proteger suas joias.