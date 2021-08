Pedri é "obrigado" por Barcelona e federação espanhola a tirar férias

Médio de 18 anos disputou 70 jogos na última época, entre clube e seleção.

Aos 18 anos, o médio Pedri é uma das principais joias do Barcelona na atualidade. Não em vão, a equipa catalã está a cuidar da devida forma do internacional espanhol.

Com apenas cinco dias de descanso depois do fim dos Jogos Olímpicos, o jogador já estava de volta aos trabalhos no Barça. Porém, forçadamente, entrará de férias.

O Barcelona e a federação espanhola estão a "obrigar" o jovem talento a ter um descanso de duas semanas. O jogador chegou a jogar diante do Real Sociedad e do Atlético de Bilbau, já em La Liga 21/22, mas ficou acordado que o jogador precisa de descansar e assim Pedri terá os seus dias de repouso.