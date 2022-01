Pedri e Ferran Torres juntam-se aos casos positivos de covid-19 no Barcelona

Redação com Lusa

Os internacionais espanhóis Pedri e Ferran Torres, ambos do Barcelona, testaram positivo ao coronavírus, anunciou o clube da Catalunha, que conta com vários casos no plantel principal de futebol.

"Os jogadores estão bem de saúde e em auto isolamento em casa", revelou o Barcelona através do seu site, acrescentando apenas que já reportou os dois casos às autoridades relevantes.

Pedri, de 19 anos, que venceu este ano o prémio "Golden Boy" - atribuído ao melhor jogador sub-21 do mundo - e Ferran Torres, recém-contratado ao Manchester City e que foi esta segunda-feira apresentado oficialmente em Camp Nou, juntam-se aos seis colegas que também estão afetados pela covid-19.

Páez Gavira (Gavi), Ousmane Dembélé, Ez Abde, Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Alejandro Balde são as outras "vítimas" da doença, que também já tinha apanhado Jordi Alba e Dani Alves.