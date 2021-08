Pedri atinge novas metas e cláusulas custam milhões ao Barcelona

Pedri, médio do Barcelona

Médio espanhol jogou 73 partidas na temporada passada pelo emblema de Barcelona.

Desde que foi transferido para o Barça aos 16 anos, cada avanço de Pedri tem um novo custo para o Barcelona. De acordo com o jornal espanhol "AS", o avançado já rendeu 12 milhões de euros ao antigo clube, o Las Palmas.

Os bónus renderam aos "amarelos" 12 milhões de euros, dos quais sete milhões foram recolhidos até ao início deste verão. Caso o jogador de 18 anos chegue aos 45 minutos em pelo menos 50 partidas pelos catalães - leva já 44 jogos -, uma nova cláusula será ativada, no valor de outros cinco milhões de euros.

Pedri disputou na temporada passada 73 partidas em todas as competições que jogou - La Liga, Taça do Rei, Champions, Euro'2020 e Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. Aos 18 anos, o médio é uma das apostas da equipa catalã para as próximas temporadas.