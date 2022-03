Pedri ainda nas nuvens com a goleada no Bernabéu: "Já vi o jogo na íntegra duas vezes"

Internacional espanhol achou comemorações naturais devido à rivalidade que existe entre Real Madrid e Barcelona

A goleada por 0-4 do Barcelona no Bernabéu, diante do grande rival Real Madrid, marcou o último fim de semana. Pedri, agora na Seleção, comentou os festejos da equipa, que considera naturais, e contou que já teve oportunidade de rever a partida...mais do que uma vez.

"Comemorar demais? Acho que eles teriam feito a mesma coisa. Quando vences o teu rival direto por 4-0, vais comemorar assim porque ficas com uma alegria imensa. Eu já vi o jogo na íntegra duas vezes. Ver na televisão muda muito, principalmente os movimentos. Foi uma partida inesquecível", referiu, em entrevista ao El Partidazo de Cope.

Novo número 10 de La Roja, o jovem centrocampista explicou a importância do número e a ligação que tem a outro, com referência a uma antiga estrela da seleção e do Barcelona.

"Deram-me uma escolha entre alguns números e é um número que eu gosto e pessoas importantes como Cesc Fábregas usaram. É um jogador espetacular, escolhi por isso. O número que eu gosto é o 8 porque Andrés Iniesta usava, mas Koke é quem usa aqui e temos que respeitar os mais velhos", explicou.