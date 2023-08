Pediu autógrafo a Messi e acabou despedido: "Valeu a pena cada segundo"

Fotografia: Getty Images via AFP

Cristian Salamanca trabalhava para a empresa responsável pela limpeza do estádio do Inter Miami e teve a oportunidade de receber um autógrafo do astro argentino, mas mediante um custo: o seu emprego.

O Inter Miami, com Lionel Messi a bisar, venceu na madrugada de quinta-feira por 3-1 na receção ao Orlando City, num jogo dos oitavos de final da Taça das Ligas, nova prova que junta emblemas norte-americanos e mexicanos, que acabou por custar o emprego a um funcionário de limpeza colombiano.

Contratado para limpar o estádio do Inter Miami após a partida, Cristian Salamanca fez uma pausa para pedir um autógrafo ao astro argentino, quebrando uma regra do seu trabalho. Ainda assim, não se mostrou muito preocupado com a despedimento, já que recebeu algo que considera bem mais precioso.

"Tive de limpar as casas de banho do setor onde os autocarros estacionam. Felizmente, eu estava lá fora quando o autocarro chegou e todos os jogadores saíram. O último foi Messi e eu gritei para ele: 'Ei, campeão do Mundo!'. Ele deu-me o seu autógrafo, a segurança chegou, tiraram-me dali e demitiram-me do emprego, mas valeu a pena cada segundo", explicou, ao jornal argentino La Nación.

O Inter Miami volta a entrar em prova na madrugada de segunda-feira (2h30), defrontando o Dallas, da MLS, nos oitavos de final da Taça das Ligas.