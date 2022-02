Pedido de desculpas não chegou: Lukaku quer mesmo regressar a Itália

Romelu Lukaku não saiu do banco no Chelsea-Lille

Internacional belga foi suplente não utilizado na receção ao Lille, na Champions. Inter continua atento ao processo e disposto a receber o jogador de volta

O futuro de Romelu Lukaku continua a ser uma incógnita. O belga, que, em dezembro, soou os alarmes em Londres, ao dar a ideia que estava pouco feliz no Chelsea, foi suplente não utilizado na Champions e, em Itália, já se fala, novamente, num regresso ao Inter.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, Lukaku gostaria de ter no Chelsea aquilo que tinha no Inter: carinho por parte dos adeptos e uma importância clara no sistema de jogo. O belga não tem sido o jogador mais adorado por parte dos fãs blues e parece não encaixar no sistema de Tuchel, que o chegou a deixar fora dos convocados no momento da polémica entrevista.

É verdade que o salário do jogador é elevado - Lukaku aufere mais de 12 milhões por ano -, mas o Inter conta com a vontade do jogador em baixar o vencimento e com um crescente descontentamento do atleta face ao novo clube que pode vir a ser útil no momento da negociação.