Peça importante no Atlético e agora com contrato renovado até 2026

Ángel Correa, avançado argentino, assinou um novo vínculo.

O Atlético de Madrid anunciou na manhã desta terça-feira a renovação de contrato com Ángel Correa, avançado argentino de 26 anos que assinou um vínculo válido até 2026.

"Ángel Correa renovou o contrato com o nosso clube até 2026 e continuará a vestir a camisola rojiblanca durante mais quatro temporadas. O avançado argentino chegou em dezembro de 2014 à nossa equipa e disputou um total de 305 jogos", informou o emblema da capital espanhola.

Correa, que na Argentina deu nas vistas ao serviço do San Lorenzo, é um dos habituais titulares do Atlético, tendo realizado, até ao momento, 25 jogos esta época, com sete golos marcados.