Payet na partida para o Brasil: "Escolhi pelo futebol e não pelo dinheiro"

Numa altura em que o futebol saudita baralha o mercado, o ex-Marselha preferiu rumar ao Vasco da Gama

Em declarações à RMC Sport na partida de França para o Brasil, para representar o Vasco da Gama, Dimitri Payet lançou uma indireta ao futebol saudita.

"As pessoas que me conhecem sabem que o dinheiro não é uma prioridade para mim há muito tempo, por isso fui tão feliz aqui [no Marselha], porque havia amor. Foi por isso que também fiz esta escolha. É a escolha pelo futebol e não pelo dinheiro. Estava à procura de algo emocionante como no Marselha e acho que em termos de paixão e futebol não encontrei nada melhor do que o Brasil e o Vasco. Estou muito feliz", explicou Payet.

E o antigo internacional francês insistiu: "Tomei a minha decisão porque queria um ambiente que fosse pelo menos igual ao do Olympique de Marselha".