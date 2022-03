Pavard está infetado com covid-19 e "provoca" estreia nos convocados da França

Para o lugar de Pavard foi chamado William Saliba, defesa-central do Marselha, de 20 anos.

A Federação Francesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que William Saliba, defesa-central do Marselha, foi convocado para a seleção em troca com Benjamin Pavard, lateral-direito/central do Bayern que testou positivo à covid-19.

Aos 20 anos, Saliba vai fazer a estreia nos les bleus.

É formado no Saint-Étienne e em 2019 foi comprado ao Arsenal, que o emprestou ao clube francês por mais uma época. Em 2020/21 esteve nos gunners, mas apenas jogou pela equipa de sub-21 e de sub-21, tendo rumado ao Nice na segunda metade dessa temporada. Este ano voltou a ser emprestado para um emblema da Ligue 1, mas desta feita o Marselha, onde já realizou 40 jogos.