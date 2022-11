Pavard abre a porta à saída: "Talvez agora seja o momento certo"

Lateral feliz no Bayern de Munique, mas, ao mesmo tempo, a pensar se esta não é a altura certa para procurar um novo projeto. Contrato é válido até 2024

Menos importante no Bayern de Munique do que em outras temporadas, Benjamin Pavard equaciona a saída. O lateral admitiu que é uma honra jogar num clube da dimensão dos bávaros, mas deu a entender que a procura por um novo projeto pode estar para breve.

"Estou na Alemanha há sete anos, ganhei tudo com o clube. Não sou contra a descoberta de um novo projeto. Talvez agora seja o momento certo, porque não descobrir um novo país, uma nova cultura? Mas o projeto desportivo tem de ser interessante", referiu, em entrevista ao L"Equipe.

Ainda assim, o central/lateral francês lembrou que está num emblema com uma dimensão planetária.

"Estou à procura do melhor que posso ser, estou num clube muito grande, um dos melhores do mundo. Tenho imenso respeito pela Bayern, aprendi aqui as exigências de um nível muito elevado e é uma honra usar esta camisola", explicou.