Paulo Turra deixa comando técnico do Santos ao fim de sete jogos

Antigo jogador do Boavista e V. Guimarães não resistiu aos maus resultados, somando apenas uma vitória durante o mês e meio em que esteve no cargo.

O Santos, que ocupa a primeira posição acima da zona de despromoção do Brasileirão (16.º), anunciou este domingo que Paulo Turra deixou o comando técnico da equipa, ao fim de apenas sete jogos orientados.

O técnico brasileiro, que enquanto central passou em Portugal pelo Boavista e V. Guimarães, durou apenas um mês e meio no leme do Santos, somando uma única vitória em sete partidas, com três empates e as mesmas derrotas.

Sem vencer nos últimos quatro jogos que disputou, o Santos soma 18 pontos à 18.ª jornada do campeonato, tendo apenas três de vantagem sobre o Bahia, treinado por Renato Paiva, que ocupa o primeiro lugar acima da zona de água (18.º, com 15 pontos).

