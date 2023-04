Paulo Sousa volta às vitórias, Lázio fica com vice-liderança em risco

Depois de uma invulgar série de seis empates consecutivos na Serie A, a Salernitana voltou aos êxitos com 3-0 sobre o Sassuolo.

A Salernitana, treinada por Paulo Sousa, regressou este sábado aos triunfos na Serie A, numa 31.ª jornada na qual a Lázio colocou o Nápoles ainda mais perto do título.

Depois de uma invulgar série de seis empates consecutivos na Serie A, a Salernitana voltou aos êxitos com 3-0 sobre o Sassuolo, com tentos de Lorenzo Pirola, aos 09 minutos, Boulaye Dia, aos 20, e Lassana Coulibaly, aos 65.

Com este resultado, a Salernitana subiu provisoriamente ao 14.º lugar, com 33 pontos, sete acima da linha de água, enquanto o seu rival caiu para 11.º, com 40, ultrapassado pelo Torino, que surpreendeu com triunfo por 1-0 na visita à Lázio.

Um golo solitário do médio sérvio Ivan Ilic, aos 43 minutos, ofereceu ao Torino uma vitória depois de quatro desafios sem o conseguir, interrompendo uma série de quatro êxitos consecutivos do rival.

Com este contratempo, a Lázio pode ser destronada do segundo lugar pela Juventus que no domingo recebe o líder Nápoles.

O campeonato é liderado pelo Nápoles, com 75 pontos, mais 14 do que a Lázio, com 61, enquanto a Juventus, que esta semana afastou o Sporting na Liga Europa, está a apenas dois, com 59 pontos.

A Vecchia Signora voltou esta semana ao pódio depois de recuperar 15 pontos que lhe tinham sido retirados pela justiça desportiva, por alegadas irregularidades financeiras na transferência de futebolistas.

A Roma de José Mourinho, que também se apurou para as meias-finais da Liga Europa, é quarta do campeonato, com 56 pontos, e visita segunda-feira visita a Atalanta.