Paulo Sousa vê da bancada a vitória do Flamengo no Campeonato Carioca

O Flamengo fez o primeiro jogo oficial na temporada de 2022 e venceu a Portuguesa, por 2-1. Paulo Sousa ainda não esteve a liderar a equipa no banco.

O Flamengo entrou no Campeonato Carioca com uma vitória por 2-1 sobre a Portuguesa. Ainda sem os jogadores habituais da equipa principal, o Mengão alinhou com jovens da formação e o treinador português Paulo Sousa assistiu à partida na bancada.

Lázaro, avançado de 19 anos, marcou os dois golos do clube do Rio de Janeiro. Sánchez reduziu para os forasteiros.

No sábado, o Flamengo volta a entrar em campo e mede forças com o Volta Redonda.