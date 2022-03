Paulo Sousa tem um novo jogador à disposição no Flamengo

Ayrton Lucas, de 24 anos, oriundo da Rússia, tornou-se mais uma solução para o setor defensivo do Mengão

O plantel do Flamengo, orientado pelo treinador português Paulo Sousa, recebeu um reforço. Ayrton Lucas, lateral-esquerdo brasileiro, assinou pelo emblema carioca até ao final da temporada do Brasil, por empréstimo do Spartak Moscovo.

O defesa, de 24 anos, foi transferido ao abrigo de uma medida excecional definida pela FIFA que permite futebolistas ligados a clubes russos (e ucranianos), por consequência da guerra na Ucrânia, assinarem por outro clube até 7 de abril.

Ayrton Lucas regressa, após mais de três épocas no Spartak Moscovo, ao futebol brasileiro, no qual atuou entre 2013 e 2018 ao serviço do ABC, Madureira, Londrina e do Fluminense, este último vendedor do passe por sete milhões de euros.