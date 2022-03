Paulo Sousa pode ter reforço de luxo no Flamengo: "Se houver hipótese, vou lá jogar"

Vidal revelou desejo de ingressar no "Mengão" e, com isso, ficar às ordens do técnico português Paulo Sousa. Ambição tida pelo titulado atleta, quase a ficar livre, é máxima

Em final de contrato com os italianos do Inter, o futuro de Arturo Vidal poderá passar pelo sul da América. O internacional chileno assumiu, convictamente, ter vontade de defender, "em breve", as cores dos brasileiros do Flamengo.

"Sonho muito em jogar no Flamengo. Isso não posso negar e, quando houver hipótese, de certeza que vou jogar no Flamengo. Espero que seja em breve. Se o treinador ou o presidente me quiserem, vai haver uma abordagem e eu vou fazer de tudo para jogar no Flamengo", declarou Vidal, ao "TNT Sports".

O médio da seleção do Chile, que não estipulou um prazo ideial para ingressar no "Mengão" e ficar às ordens do treinador português Paulo Sousa, denotou ambição máxima ao ter como objetivo "ganhar tudo" com o Flamengo no futuro.

Vidal, ao "TNT Sports", explicou o porquê de querer dar este passo. "Alguns jogadores disseram-me que o Flamengo é de outro mundo e isso dá-me uma vontade em ir para lá", juntou o médio, de 34 anos, do Inter.

Em junho de 2022, Vidal, dono de 23 títulos coletivos no palmarés, entre eles a Bundesliga, La Liga e Serie A, ficará livre do emblema de Milão e estará completamente disponível para rubricar um novo contrato com outro clube.