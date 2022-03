Paulo Sousa garante reforço que chega do campeonato Rússia

Ayrton Lucas com as cores do Spartak Moscovo

Ayrton Lucas fez 30 jogos pelos russos esta época

O Flamengo, orientado por Paulo Sousa, garantiu esta segunda-feira a contratação, por via de empréstimo até ao final do ano, de Ayrton Lucas, lateral esquerdo que representava o Spartak Moscovo, de acordo com o Globo Esporte.

O jornal avança que o brasileiro de 24 anos, que vai ser cedido pelos russos num negócio sem opção de compra, vai viajar esta terça-feira para o Rio de Janeiro, onde fará os habituais exames médicos.

Lucas tem contrato com o Spartak até 2024 e, segundo a fonte, o emblema russo não se mostrou muito disponível em facilitar a saída do jogador, não conseguindo, no entanto, contornar a medida da FIFA que permite a contratação de jogadores estrangeiros do campeonato russo e ucraniano até ao final da época, por conta do conflito entre ambos os países.

O Spartak Moscovo comprou Ayrton Lucas ao Fluminense em 2019, a troco de sete milhões de euros, com o lateral a estabelecer-se como um habitual titular da formação russa. Esta época, participou em 30 jogos pelo Spartak, incluindo ambas as derrotas contra o Benfica na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos Liga dos Campeões (2-0 na Luz, 0-2 em Moscovo).