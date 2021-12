"Paulo Sousa enganou e dececionou toda a gente, a Polónia sonha com o Mundial"

Lukas Podolski juntou-se ao coro de críticas a Paulo Sousa, treinador português que trocou a seleção da Polónia pelo Flamengo.

Lukas Podolski, avançado do Górnik Zabrze, da Polónia, criticou Paulo Sousa por ter deixado a seleção polaca para comandar o Flamengo. O jogador escreveu que o treinador português dececionou uma nação que sonha em participar no Mundial'2022.

"O Paulo Sousa enganou e dececionou toda a gente. Na Polónia todos amam o desporto e são loucos por futebol. É um país que sonha com o Campeonato do Mundo. Um comportamento muito mau", escreveu, no Twitter, o futebolista alemão (representou a seleção germânica), mas nascido na Polónia.

Podolski, de 36 anos, pediu ainda à Polónia para mostrar a Paulo Sousa que cometeu um "grande erro". "Mostrem a todos que foi um grande erro da parte dele e alcancem um lugar no Mundial do Catar", pode ler-se.