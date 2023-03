Paulo Sousa empata com o lanterna-vermelha da Serie A

Partida diante da Sampdória acabou sem golos.

A Salernitana, orientada por Paulo Sousa, empatou este domingo sem golos na receção à aflita Sampdória, em jogo da 25.ª jornada da Serie A.

Depois da vitória frente ao Monza na ronda anterior (3-0), a formação do técnico português não conseguiu abanar as redes adversárias, seguindo no 16.º lugar do campeonato (25 pontos), com sete de vantagem sobre a zona de despromoção.

Já a Sampdória mantém-se no fundo da tabela classificativa, com os mesmos 12 pontos da Cremonese (tem menos um jogo), penúltima.