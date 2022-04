Flamengo perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense num jogo em que houve um momento de tensão entre Paulo Sousa e Gabriel Barbosa.

Durante a segunda mão da final do Campeonato Carioca, gerou-se um momento de alguma tensão entre Paulo Sousa, treinador do Flamengo, e o avançado Gabigol. O técnico terá pedido ao brasileiro para ajudar a defender, mas foi ignorado, pelo que insistiu e gesticulou na direção do jogador. Este respondeu na mesma moeda.

No final do encontro, Paulo Sousa desvalorizou o bate-boca. "É natural, é o calor do jogo. Um rapaz que tem sempre ambição de ganhar. É muito difícil comunicar com o nosso público [apoio forte e estádio cheio]. Durante alguns minutos, o posicionamento do Gabigol não foi o mais correto e eu tive de o lembrar disso. Eu sou uma pessoa para o bem, procuro liderar com um máximo de respeito para mim, para o grupo e procuro utilizar o futebol para poder educar, olhando para mim mesmo. Temos que ter uma comunicação positiva", declarou o treinador português.

Sobre o jogo, Paulo Sousa admitiu que o Fluminense foi superior, mas que o Mengão merecia vencer a eliminatória. "No primeiro jogo fomos superiores, com mais volume de jogo e mais qualidade. Hoje, não. O adversário criou-nos dificuldades e esteve muito bem. A equipa está a trabalhar bem e não merecia este resultado, mas o futebol é assim. Temos uma direção, temos convicções e vamos continuar a trabalhar", resumiu.

O Fla empatou a um golo na noite de sábado, mas tinha perdido por 2-0 na primeira mão, pelo que foi o Flu a conquistar o Campeonato Carioca.